Schule in Düsseldorf-Oberbilk : Wim Wenders und sein Gymnasium

Mit seiner Frau Donata besuchte Wim Wenders nach dem Termin in der Black Box das nach ihm benannte Gymnasium in Oberbilk und ließ sich die Pläne für den Neubau zeigen. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Mit Schülern des Wim-Wenders-Gymnasiums startete der Regisseur das Filmprojekt „Europäische Schule des Sehens“. Im Anschluss machte er sich ein Bild von den Umbauarbeiten an der Schule in Düsseldorf-Oberbilk.

Filmregisseur Wim Wenders feierte mit Filmen wie „Paris, Texas“, „Buena Vista Social Club“ oder „Der Himmel über Berlin“ weltweite Erfolge und wurde gerade mit dem Praemium Imperiale, einer Art Nobelpreis für Kulturschaffende, ausgezeichnet. Ein Gymnasium in Oberbilk trägt seinen Namen – aber dabei will der Filmemacher es nicht belassen. Als Namenspatron will er sich auch aktiv in das Lernangebot einbringen und hat eigens dafür das Filmbildungsprojekt „Eine europäische Schule des Sehens“ konzipiert.