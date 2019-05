Filmfestspiele in Cannes 2019 : Tarantino gilt als Favorit für die goldene Palme

Filmfestspiele in Cannes 2019

Der Blick auf das große offizielle Poster an der Fassade des Festivalpalastes. Foto: REUTERS/STEPHANE MAHE

Paris Neben Stars und Sternchen aus dem Filmgeschäft werden am Dienstag auch Musiker wie Elton John und U2-Frontmann Bono auf dem roten Teppich vor dem Filmpalast erwartet. John stellt das Biopic „Rocketman“ vor, Bono unterstützt einen Dokumentarfilm.

Die Gästeliste der 72. Filmfestspiele an der Côte d'Azur liest sich wie ein „Who's who“ der Filmwelt. Nachdem 2018 die Me-Too-Debatte im Vordergrund stand, setzen die Veranstalter in diesem Jahr auf die ganz großen Stars.

Besonders sehnlich erwartet werden in Cannes Quentin Tarantino und seine Stars Leonardo DiCaprio und Brad Pitt, die Hauptdarsteller von „Once Upon a Time... in Hollywood“ – einem Drama über die grausamen Morde der Manson-„Familie“ Ende der 1960er Jahre, denen unter anderem die hochschwangere Jungschauspielerin Sharon Tate zum Opfer fiel. Tarantino gilt als einer der Favoriten für die Goldene Palme – 25 Jahre nach seiner Auszeichnung für „Pulp Fiction“.