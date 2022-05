75. Filmfestival in Cannes : So waren die ersten Tage auf den Internationalen Filmfestspielen

Cannes Die 75. Filmfestspiele in Cannes sind am Dienstag gestartet. Vor allem der Ukraine-Krieg bestimmte den Auftakt, danach standen wieder die Stars wie Tom Cruise, Adriana Lima oder Eva Longoria im Mittelpunkt. Wie die ersten Tage auf den Internationalen Filmfestspielen waren.

Am Eröffnungsabend des Filmfestivals in Cannes am 17. Mai wurde in feierlichen Reden die Macht des Kinos für den Frieden beschworen, am zweiten Tag zeichnen Düsenjets blau-weiß-rote Streifen in den Abendhimmel an der Côte d'Azur.

Das Filmfestival in Cannes war noch nie ein Ort für feine Differenzierungen. Im Gegenteil, hier liebt man die großen Gesten. Deshalb dürfen die Kampfjets auch am selben Ort Werbung für den neuen Action-Film von Tom Cruise „Top Gun: Maverick“ machen, zu dem am Abend zuvor noch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj aus dem von realen Luftangriffen bedrohten Kiew zugeschaltet wurde.