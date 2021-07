Filmfestspiele in Cannes : Französischer Film "Titane" gewinnt Goldene Palme

Schauspielerin Agathe Rousselle, Regisseurin Julia Ducournau und Schauspieler Vincent Lindon in Cannes. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Cannes Die Goldene Palme in Cannes geht in diesem Jahr an den französischen Film "Titane". Die Jury kürte das Fantasy-Drama der Französin Julia Ducournau am Samstagabend zum besten Film des diesjährigen Wettbewerbs.

Zum zweiten Mal in der Geschichte des Filmfestivals geht die Goldene Palme damit an eine Frau - 1993 hatte Jane Campion für "Das Piano" die Auszeichnung erhalten.

Jury-Präsident Spike Lee sorgte für einige Überraschung, als er gleich zu Beginn der Gala die Preisträgerin der Goldenen Palme verkündete. Eigentlich sollte er als erstes den Preis für den besten männlichen Darsteller bekanntgeben. Dieser geht an den US-Schauspieler Caleb Landry Jones für seine Rolle als junger Mann mit Borderlinesyndrom in dem australischen Film "Nitram" über das schlimmste Massaker in der Geschichte Australiens.

Als beste weibliche Darstellerin wurde die Norwegerin Renate Reinsve für ihre Rolle in "The Worst Person in the World" des norwegischen Regisseurs Joachim Trier ausgezeichnet. Mit der Goldenen Ehrenpalme war bereits zu Beginn des Festivals die zweifache Oscar-Gewinnerin Jodie Foster aus den USA geehrt worden.

24 Filme befanden sich im Wettbewerb um den prestigeträchtigen Preis. Einen klaren Favoriten hatte es in dem starken Bewerberfeld in diesem Jahr nicht gegeben.

Nominiert waren unter anderem der Thriller „Ghahreman“ des iranischen Regisseurs Asghar Farhadi, das Abtreibungsdrama „Lingui“ des tschadischen Filmemachers Mahamat-Saleh Haroun, „Memoria“ von Apichatpong Weerasethakul mit Tilda Swinton, eine Adaption einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami aus der Sammlung „Männer, die keine Frauen haben“, sowie die Grippe-Geschichte „Petrov's Flu“ des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikow.

2019, als die Filmfestspiele von Cannes das letzte Mal stattfanden, ging die Goldene Palme an Bong Joon Ho für „Parasite“. Der Film erhielt später die Oscar als bester Film.

Lee ist der erste schwarze Jury-Präsident in Cannes. Ebenfalls Mitglieder des Gremiums sind Maggie Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Song Kang-ho, Tahar Rahim, Mati Diop, Jessica Hausner, Kleber Mendonça Filho und Mylène Farmer.

(felt/AFP)