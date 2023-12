Kurzfilm in Düsseldorf Regisseur Sven Esch dreht ein Drama im Weltall

Düsseldorf · Der Düsseldorfer Regisseur Sven Esch hat mit „The Last Man off the Earth“ einen Kurzfilm gedreht, für den modernste Technik eingesetzt wurde. Neben Greenscreens kamen auch sogenannte LED-Caves zum Einsatz.

20.12.2023 , 05:15 Uhr

Sven Esch möchte seinen Film über den fiktiven Astronauten Ben Davies im kommenden Jahr auf Filmfestivals zeigen, vor allem in den USA. „Ich hoffe, später eine Mini-Serie aus dem Stoff machen zu können“, sagt er. Foto: Anne Orthen (orth)

Von Nicole Esch