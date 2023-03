Art Artist eröffnet am 31. März Eine Mammutschau der Künstler

Düsseldorf steht von Freitag bis Sonntag im Zeichen der aktuellen Kunst. Am 31. März eröffnet nicht nur die Kunstmesse Art Düsseldorf mit 95 Galerien, sondern auch die Art Artist mit 60 Gruppen und 300 Künstlern. Einem glücklichen Zufall ist es zu verdanken, dass der Projektentwickler Zarweb das Riesengelände an der Hansaallee 190, zwei Kilometer vom Böhler Areal entfernt, einer Gruppe unter Marco Fuligni, Anja Koal und Riad Nassar kostenlos zur Verfügung stellt. In der denkmalgeschützten Industrieanlage, in der bis vor drei Monaten der Technologiekonzern ZF Friedrichshafen AG saß, wird eine Ausstellung voller Überraschungen aufgebaut. Sie präsentiert sich auf rund 10.000 von 25.000 Quadratmetern.