“Glorious“ im Kapitol Premiere im zweiten Anlauf

Eigentlich, sagt Madeleine Niesche, sei es ja schön in der neuen Spielstätte der „Komödie“ im Capitol. Und man sei auch froh gewesen, dort im vorigen Herbst eine Heimstatt gefunden zu haben. Eigentlich. Aber es gibt eben auch ein Problem, das sich jetzt schmerzhaft zuspitzte und die Theaterleiterin sogar zur Verschiebung einer Premiere zwang. Am 26. März hätte sie ihren großen Auftritt als schräge Sängerin Florence Foster Jenkins in „Glorious!“ gehabt, viele Karten waren verkauft, die Ehrengäste eingeladen.