Menschen des Jahres Helge Achenbach „Der Hof war meine Rettung“

Vor wenigen Tagen erst ist Helge Achenbach von der Insel Lanzarote wieder nach Deutschland gekommen. Fünf Wochen lang weilte der heute 71-Jährige auf der Insel der Feuerberge und traf internationale Künstler. Im Januar wird er erneut auf die Insel fliegen, wo der Verein „Culture without Borders“ über eine Art Dependance verfügt, in der Workshops stattfinden und wo er abschalten kann. „Ziemlich kalt hier in Deutschland“, sagt er, als wir ihn auf den Tönishöfen in Kaarst besuchen. Dort, im „Hauptquartier“ des Vereins, hat Achenbach vor rund fünf Jahren ein neues Zuhause gefunden.