Neues Album von Depeche Mode So schön kann Schwermut sein

„Memento Mori“ war in den Grundzügen bereits vor Fletchers Tod fertig, „Fletch“ hatte den Titel vorgeschlagen, was von heute ausbetrachtet unheimlich ist: „Bedenke, dass Du stirbst“. Er hatte bald damit beginnen wollen, seine Keyboard-Parts aufzunehmen, doch dazu kam es nicht mehr. Und so klingt die Platte wie ein Epitaph, ein am Grab in den Wind geschriebener Liebesbrief an einen Freund. Dabei gelingt es ihnen momentweise, wie ganz früher zu klingen, als die Klassenkameraden Gore und Fletcher eine Band gründeten: „Always You“ hat etwas von einer unbekannten Single-B-Seite der mittleren 1980er-Jahre. Und „People Are Good“ beginnt wie ein Stück der von Depeche Mode hochverehrten Düsseldorfer Pioniere Kraftwerk aus deren „Computerwelt“-Ära. Überhaupt pumpen die auf „Memento Mori“ eingesetzten altmodischen Gerätschaften ganz wunderbar. Es pfeift und ächzt und schmatzt und knistert, dass es die reine Freude ist.