Heimatliederabend in der Tonhalle Es gibt immer nur eine Heimat

Noch nie wurde im Mendelssohn-Saal der Tonhalle so viel über ein einziges Wort gesprochen. Es wurde unzählige Male wiederholt, in andere Sprachen übersetzt, seinem Nachhall gelauscht. Um dann im Laufe des Abends zur Beute einer Begriffsjagd mit allen fünf Sinnen zu werden. Mit dem Ergebnis einer grammatischen Übeltat: „Heimat“ lässt sich in unserer schönen Sprache nur durch Umschreibung in den Plural setzen. „Heimate“, wie die Moderatorin ständig wiederholte, gibt es einfach nicht.