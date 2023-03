Galerie in Düsseldorf Die Botschaft des Schmetterlings

Parastou Forouhar ist eine der bedeutendsten Künstlerinnen des Iran und eine bekannte Aktivistin, mit einer Professur an der Kunsthochschule Mainz. In der Galerie Parduhn in Düsseldorf-Kaiserswerth zeigt sie das Ornament im Innern von Schmetterlingen oder auf langen Papierbahnen. Die Zeichen sind attraktiv, haben aber eine subversive Kraft. Da stapeln sich Figuren zu Bergen von Toten, fingern grazile Hände an einem Gesicht. Im Mittelpunkt aber stehen Augen, sie künden vom Sehen und Gesehenwerden. Der Betrachter schaut, das Bild schaut zurück.