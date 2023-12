Ausstellung im Kai 10 Die liebliche Welt aus dem Netz

Am präzisesten agiert Beate Gütschow, die seit 2011 Professorin an der Kunsthochschule der Medien in Köln ist. Die 53-Jährige arbeitet mit gefundenem Material, das sie mit eigenen Aufnahmen raffiniert am Computer bearbeitet und perspektivisch verzerrt. „HC", die Abkürzug von Hortus Conclusus (dies heißt übersetzt etwa verschlossener oder geschlossener Garten), nennt sie ihre Fakes im künstlichen Paradiesgarten. Sie überträgt den Tiefenraum in ein flächig wirkendes architektonisches Raster und überlässt dem Algorithmus die Aufgabe, die sich überschneidenden Punkte zu verbinden, so dass die Perspektiven seitlich wegzurutschen scheinen. Der schöne Garten wird zum fremden Szenarium in einer pflegeleichten Betonwüste.