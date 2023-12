Theaterstück am Julius-Stursberg-Gymnasium aufgeführt Schülerinnen und Schüler begeisterten rund 300 Eltern

Neukirchen-Vluyn · In der letzten Adventswoche wurde am Julius-Stursberg-Gymnasium Theodor Fontanes Stück „Die Brücke am Tay“ aufgeführt. Sowohl die Eltern als auch die Schulleitung waren begeistert. Welche Termine schon für 2024 bekannt sind.

22.12.2023 , 05:15 Uhr

Schülerinnen und Schüler des Julius-Stursberg-Gymnasiums führten eine Szene aus Theodor Storms „Die Brücke am Tay“ auf. Foto: Julius-Stursberg-Gymnasium

Die letzte Adventswoche wurde von Schülerinnen und Schülern der fünften Klassen des Julius-Stursberg-Gymnasiums (JSG) gebührend eingeläutet. Vor einem Publikum von rund 300 Eltern präsentierten die 119 jungen Musikerinnen und Musiker ein beeindruckendes Adventskonzert. Die festliche Atmosphäre in der Aula wurde durch die Klänge der Schülerinnen und Schüler geprägt, die sich im Musikunterricht der fünften Klassen auf diesen besonderen Abend vorbereitet hatten und sich freuten, ihre Ergebnisse zu präsentieren. Unter der Leitung ihrer Musiklehrerinnen zeigten die jungen Talente eine vielfältige Auswahl an weihnachtlichen Melodien. Von traditionellen Weihnachtsliedern bis hin zu einer Musical-Adaption zu Theodor Storms „Die Brücke am Tay“ bot das Konzert eine breite Palette an musikalischen Darbietungen. Die Arrangements, die Darbietungen mit Klavier, Flöte oder Gitarre einzelner Schülerinnen und Schüler zeugen von ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft für die Musik. Eingestreut in das bunte Programm wurden manchmal heitere und manchmal nachdenkliche Weihnachtsgedichte vorgetragen. Die Schulleitung zeigte sich ebenfalls begeistert von der Darbietung der jungen Künstlerinnen und Künstler. „Das Adventskonzert der Fünftklässler war ein wahrer Höhepunkt für die neuen Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern. Unsere Schülerinnen und Schüler haben nicht nur ihre musikalischen Fähigkeiten, sondern auch ihre Teamarbeit und ihren Einsatz beeindruckend unter Beweis gestellt“, hieß es von der Schulleitung. Die Eltern waren gleichermaßen beeindruckt. Das JSG freut sich darauf, auch in den kommenden Jahren solche kulturellen Veranstaltungen zu präsentieren und die Gemeinschaft in der Vorweihnachtszeit zu stärken. Das Gymnasium lädt im kommenden Jahr zu einem Infoabend für die Eltern der neuen Fünftklässler am 10. Januar 2024 um 19 Uhr ein. Des Weiteren findet am 13. Januar 2024 von 10 bis 13 Uhr ein Schnuppertag für die Kinder statt. Mehr Informationen über das Gymnasium gibt es im Internet unter https://www.jsg-nv.de/.

(RP)