Oscar-Gewinner Warum „Im Westen nichts Neues“ nicht im Kino läuft

Ein weiterer Grund also, warum „Im Westen nichts Neues“ nicht im Kino läuft: Das fehlende Publikum. Die Menschen haben den Film in der Regel schon in den heimischen vier Wänden geschaut. Zwar konnte man ihn schon in ausgewählten Kinos sehen, bevor der Film auf Netflix anlief – dort startete er am 29. September – das aber nur für kurze Zeit.