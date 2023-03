Punkrock aus Düsseldorf Die Band Rogers ist erwachsen geworden

Aus Versehen ein Stück weit erwachsener seien sie stattdessen geworden, erzählen sie. Und mit erwachsen meinen die zwei Düsseldorfer Punker nicht etwa das Häuschen am See samt heißer Karre, Hund und Ehefrau. Sie meinen damit ihre persönliche Entwicklung. Vor allem die der letzten drei Jahre. „Dass wir mit der Band unseren kompletten Lebensunterhalt verdienen können, war und ist für mich alles andere als selbstverständlich“, konstatiert Chri. Den musikalischen Erfolg könne man nur bedingt beeinflussen. Aber das Erwachsen-Werden, das passiere einfach so, ein bisschen wie aus Versehen. Jedenfalls fühle sich das so an, sagt er und schaut dabei etwas länger aus dem Fenster in den Himmel. Die Nummer auf ihrem neuen Album „Aus Versehen“, die fühlt sich exakt so an: Das Erwachsen-Werden kommt, wie und wann es will. Eine tolle Nummer, weil sie so viel Raum für unterschiedliche Perspektiven in sich trägt.