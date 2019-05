Schutz der Paketboten : Altmaier in der Kritik wegen Haltung zu Paketboten

Berlin Seine ablehnende Haltung bei dem Gesetz zum Schutz von Paketboten bringt Peter Altmaier unter Druck. Zudem hält die Kritik an der industriepolitischen Strategie des Bundeswirtschaftsministers an.

Der Druck auf Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier aus seiner CDU steigt, die Arbeitsbedingungen für Paketboten per Gesetz über eine Nachunternehmerhaftung zu verbessern. Mehrere CDU-Landesminister unterstützten am Wochenende Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zur sogenannten Nachunternehmerhaftung. Altmaier lehnt das ab und mahnt, die Unternehmen dürften angesichts der zuletzt schwachen Konjunktur nicht zusätzlich belastet werden.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sagte hingegen unserer Redaktion: „Die Arbeitsbedingungen für manche Paketboten sind unverantwortlich. Die Schaffung der gesetzlichen Voraussetzungen für eine Nachunternehmerhaftung in der Zustellbrache, wie wir sie zum Beispiel bereits in der Schlachtindustrie kennen, halte ich deshalb für sinnvoll.“ Ein Logistikunternehmen sei verantwortlich für seine Mitarbeiter und die von ihm beauftragten Subunternehmer. Damit werde keine überbordende Bürokratie – wie sie Altmaier befürchtet - geschaffen, sondern den Missständen in der Zustellbranche wirksam entgegentreten. Althusmann argumentierte: „Im Vordergrund muss der Schutz der Beschäftigten vor illegalen Machenschaften von schwarzen Schafen der Zustellbranche stehen. So wird sichergestellt, dass rechtstreue Unternehmen keinen Wettbewerbsnachteil durch das Fehlverhalten von Konkurrenten erleiden.“