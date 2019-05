Kommentar zum Börsengang : Zweifel an Uber

Zweifel an Uber

Meinung Der Börsenstart von Uber wurde mit Spannung erwartet – und fiel dann relativ ernüchternd aus. Überraschend ist das nicht, bei Geschäftsmodellen vieler Start-ups diktiert anfangs eher die Fantasie die Bewertung als die aktuelle Bilanz.

Ubers Markt ist weiterhin riesig, aber die Konkurrenz gleichzeitig groß. Und Investoren sind auch die vielen Widerstände nicht verborgen geblieben, die es weltweit gegen Uber gibt. Auch in Deutschland tut sich das Unternehmen aufgrund der Regulierung schwer.

Zugegeben, der Rechtsrahmen bedarf tatsächlich dringend einer umfassenden Modernisierung. Andererseits gibt es viele Regelungen, die auch weiterhin Sinn machen. Denn das Modell Uber, das sich für Kunden so wunderbar einfach anfühlt, hat nicht nur Vorteile. In manchen Städten hat es sogar zu mehr Verkehr geführt. Auch Deutschland wäre daher gut beraten, auf eine kluge Regulierung zu setzen, die das Modell Taxi verbessert statt abschafft. In dieser Welt wird auch Uber eine wichtige Rolle spielen. Aber der Börsenstart zeigt, dass viele Investoren sich fragen, wie der tatsächliche Wert zu beziffern ist.