Zu wenig bezahlbarer Wohnraum : Bund verteidigt Ziel von 1,5 Millionen Wohnungen

Berlin Mit Maßnahmen wie dem Baukindergeld oder der sozialen Wohnraumförderung sollen bis zum Ende der Legislaturperiode deutlich mehr bezahlbare Wohnungen entstehen. Doch Experten sehen die Pläne der Bundesregierung skeptisch und erklären sie bereits für gescheitert. Die Kommunen setzen teils auf andere Ideen.

Die Kommunen selbst haben andere Ideen, ihnen geht es um eine engere Verzahnung von Metropolen mit dem Umland. Und offenkundig geht es ihnen auch darum, das Schwarze-Peter-Spiel um die Schuld für die Misere zu beenden. „Trotz der heißen Diskussionen sollten wir ehrlich sagen, das eine kurzfristige Lösung der Wohnungsprobleme in den Ballungszentren nicht möglich ist, da man Jahrzehnte lang den Sozialen Wohnungsbau zu sehr vernachlässigt hat“, sagte etwa der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg. „Im Übrigen sollten wir nicht vergessen, dass es über eine Million leerstehende Wohnungen in Deutschland zumeist in den eher abgelegenen ländlicheren Räumen gibt“, so Landsberg weiter. Es müsse deshalb auch ein Ziel sein, diese Leerstände zugunsten der Menschen in den Ballungsräumen zu mobilisieren. „Das kann gelingen, wenn man zum Beispiel diese Gebiete mit Schnellbahntrassen an die Ballungsräume anschließt und im Zuge der Digitalisierung mehr Home-Office-Möglichkeiten eröffnet, so dass Wohnen und Arbeiten dort auch zusammengeführt werden können.“ Landsberg will darin auch einen Nutzen für den Klimaschutz erkennen. „Das wäre zugleich die aus Klimaschutzgründen unverzichtbare Entzerrung und Entlastung der Ballungsräumen“, sagte er.