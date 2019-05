Alterssicherung : Grundrente: Rentenkasse lehnt SPD-Pläne ab

Berlin Die Deutsche Rentenversicherung hat eine Finanzierung der Grundrente aus Beitragsmitteln strikt abgelehnt.

„Bei der Aufstockung niedriger Renten handelt es sich um eine Leistung, der ausdrücklich keine Beiträge gegenüberstehen“, sagte ein Sprecher der Rentenkasse. „Eine solche Aufstockung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die in vollem Umfang aus Steuermitteln zu finanzieren ist. Dies muss auf jeden Fall sichergestellt sein. Es kann nicht sein, dass die Finanzierung von den Beitragszahlern der Rentenversicherung übernommen wird“, sagte er. Die SPD plant dagegen, die Grundrente in den ersten Jahren aus den Mitteln der Rentenversicherung zu bezahlen und erst später auch mit Steuermitteln. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will seine Vorschläge für eine Mindestrente oberhalb der Grundsicherung ohne Bedürftigkeitsprüfung in der Woche vor der Europawahl am 26. Mai vorstellen. Er hat dafür die Rückendeckung von Finanzminister Olaf Scholz (SPD).