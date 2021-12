Kritik von Union und AfD : Ampel-Parteien verteidigen im Bundestag ihre Pläne zur Impfpflicht

Abgeordnete nehmen an der Sitzung im Bundestag teil. Es geht unter anderem um weitere Corona-Maßnahmen wie die von SPD, Grünen und FDP geplante Impfpflicht für Personal in Kliniken oder Pflegeheimen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Vorgesehen ist, dass Beschäftigte etwa von Kliniken, Pflegeheimen oder Arztpraxen ab dem 15. März einen Corona-Impf- oder Genesenennachweis vorlegen müssen beziehungsweise alternativ ein ärztliches Attest, dass sie nicht geimpft werden können. Laut SPD, Grüne und FPD gehe es um den Schutz von besonders gefährdeten Menschen, die dort behandelt werden.

Die Ampel-Parteien haben im Bundestag ihre Pläne zur Einführung einer ersten Corona-Impfpflicht in Deutschland verteidigt. Bei der sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht gehe es um eine Güterabwägung, sagte die SPD-Gesundheitspolitikerin Sabine Dittmar am Dienstag in Berlin. Sie verwies darauf, dass sich hilfsbedürftige Menschen etwa in Pflegeheimen nicht aussuchen könnten, von wem sie behandelt würden. Eine hohe Impfquote in diesen Einrichtungen sei unabdingbar.