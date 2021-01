Nach 18 Jahren : Cleveland Browns zurück in den NFL-Play-offs

Cleveland Browns zurück in den NFL-Play-offs

Cleveland/Ohio 18 Jahre lang mussten die Fans der Cleveland Browns auf eine Teilnahme ihrer Mannschaft an den NFL-Play-offs warten. Durch einen 24:22-Sieg gegen die Pittsburgh Steelers ist die Leidenszeit endlich vorbei.

Mit den Cleveland Browns und den Baltimore Ravens stehen zwei weitere Playoff-Teilnehmer in der nordamerikanischen Football-Liga NFL fest. Cleveland profitierte davon, dass die bereits qualifizierten Pittsburgh Steelers im letzten Hauptrundenspiel einige Leistungsträger schonten und siegte am Sonntag daheim mit 24:22. Dadurch stehen sie zum ersten Mal seit 2002 wieder in der Endrunde und treffen dort erneut auf die Steelers. Die Ravens setzten sich mit 38:3 bei den Cincinnati Bengals durch, deren Aus nach der regulären Saison bereits zuvor besiegelt war.