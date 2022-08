Zu milde Strafe : NFL legt Einspruch gegen Sperre von Quarterback Watson ein

Cleveland Deshaun Watson, Quarterback der Cleveland Browns, ist wegen sexueller Belästigung für die ersten sechs Spiele der neuen NFL-Saison gesperrt worden. Der Liga ist die Strafe allerdings zu gering.

Die unabhängige Disziplinarbeauftragte Robinson war gemeinsam von der NFL und der Spielergewerkschaft NFLPA ernannt worden. „Die NFL hat der NFLPA mitgeteilt, dass sie gegen die Disziplinarentscheidung von Richterin Robinson Berufung einlegen wird“, hieß es am Mittwoch in der Mitteilung der Liga. Die Gewerkschaft, die am Sonntag bekannt gegeben hatte, dass sie keinen Einspruch einlegen will, hat nun zwei Tage Zeit, auf den NFL-Schritt zu reagieren.