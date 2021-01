NFL : New York Jets feuern Trainer Adam Gase

Adam Gase. Foto: AP/Charles Krupa

Die New York Jets haben sich nach dem letzten Hauptrundenspieltag in der NFL von ihrem Trainer Adam Gase getrennt. In der regulären Saison hatten sie zwei Siege aus 16 Partien eingefahren und die Play-offs klar verpasst.

„Es ist klar die beste Entscheidung für die Jets, um eine neue Richtung einzuschlagen“, erklärte der Vorsitzende Christopher Johnson am Sonntag (Ortszeit) in einem Statement.

Traditionell stellen die Clubs ihre Leistung am ersten Montag nach dem letzten Spieltag der Hauptrunde auf den Prüfstand. Die Folge bei den Vereinen, die die Erwartungen nicht erfüllen konnten, sind häufig Entlassungen von Trainern und General Managern.

Bereits während der Saison waren drei Coaches, Bill O'Brien (Houston Texans), Dan Quinn (Atlanta Falcons) und Matt Patricia (Detroit Lions), entlassen worden. Trainer Doug Marrone von den Jacksonville Jaguars steht ebenfalls vor dem Aus.

(old/dpa)