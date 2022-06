Unter einer Bedingung​: Serie A wird künftig durch Play-offs entschieden​

Rom In der italienischen Fußball-Liga Serie A soll künftig eine Play-off-Runde ausgespielt werden, wenn zwei Teams zum Saisonende punktgleich an der Spitze stehen.

Die Fußball-Meisterschaft in Italien könnte künftig in einem neuen Modus entschieden werden. Der italienische Verband FIGC beschloss am Dienstag, dass der Titel in der Serie A ab der kommenden Saison in Play-offs ausgespielt wird, sollten zwei Teams am Saisonende punktgleich an der Spitze stehen. FIGC-Chef Gabriele Gravina hatte in der Vergangenheit schon mehrmals erklärt, dass er gerne jeden Titel so entscheiden würde.