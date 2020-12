Sprung in die NHL : Eishockey-Talent Stützle unterschreibt in Ottawa

Eishockey-Talent Stützle unterschreibt in Ottawa

Sprung in die NHL

Ottawa Der Viersener Eishockey-Spieler ist nun auch offiziell in der nordamerikanischen Profliga NHL angekommen. Er unterzeichnete seinen Vertrag bei den Ottawa Senators. Aktuell spielt er bei der U20-WM.

Eishockey-Talent Tim Stützle hat seinen Vertrag bei den Ottawa Senators aus der nordamerikanischen Profiliga NHL nun offiziell unterschrieben. Wie der Klub mitteilte, unterzeichnete der 18-jährige gebürtige Viersener einen Einstiegsvertrag über drei Jahre. Stützle war beim Talente-Draft im Oktober an dritter Stelle von den Kanadiern ausgewählt worden.

"Tim besitzt eine außergewöhnliche Mischung aus Schnelligkeit und technischen Fähigkeiten sowie Spielübersicht, die unsere Fans noch einige Jahre lang genießen werden", sagte Pierre Dorion, General Manager der Senators. Fitgehalten hatte sich Stützle zuletzt bei seinem alten Verein Adler Mannheim , der den Vertrag mit ihm nun auflöste. Außerdem war der Jungprofi jüngst zum Kapitän der deutschen U20-Auswahl für die laufende WM in Kanada ernannt worden.

Dort steht Deutschland nach zwei Niederlagen zum Auftakt (unter anderem 2:16 gegen Kanada) in der Gruppenphase unter Druck, weshalb sich Stützle zunächst auf die nächste Partie in der Nacht zum Dienstag konzentrieren will. "Jetzt ist mein Fokus aber erst einmal auf die WM gerichtet und auf das nächste Spiel gegen die Slowakei", sagte er: "Aber ich freue mich riesig und kann es immer noch nicht richtig glauben und auch kaum erwarten, dann bald nach Ottawa zu gehen."