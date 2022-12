Gewinner und Verlierer Viele Enttäuschungen, wenige Lichtblicke im DFB-Team

Thomas Müller Der Weltmeister von 2014 ackerte unermüdlich, lief vorn die Gegner an, presste, trieb seine Mitspieler an. Spielerisch war er aber größtenteils isoliert, bekam kaum Bälle, war an keinem Tor beteiligt, hatte nur eine Torchance. Zu wenig für den Torschützenkönig der WM 2010. Seine Abschiedsrede lässt erahnen, dass er aus dem Nationalteam zurücktreten wird.