Pressestimmen zum DFB-Debakel „Deutschland erreicht beispiellosen Tiefpunkt“

„Marca“ (Spanien): „Deutschland mit allen Ehren auf der Straße. Gracias Deutschland! 'Danke' Senor Havertz! Wieder ein historisches Drama: Wieder ein Fleck, wieder ein Drama, wieder eine schwarze Seite in der Geschichte des deutschen Fußballs. Die zweite Blamage in Folge. Das ist für eine Nationalmannschaft mit vier WM-Titeln schwer zu verdauen. Was schlecht beginnt endet noch schlimmer. Die unerwartete Niederlage gegen Japan wurde am Ende zur verdammten Falle für Flicks Mannschaft bei der WM. Deutschland sagt adios bei der WM.“