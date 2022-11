Drittes Gruppenspiel So könnte die DFB-Startelf gegen Costa Rica aussehen

Abwehr

Lukas Klostermann: Hat in dieser Ligarunde nicht mal so viele Einsätze vorzuweisen wie die deutsche Mannschaft Tore in Katar bislang. Trotz mangelnder Spielpraxis: Der Leipziger weist mit seiner Schnelligkeit und Zweikampfstärke die Eignung vor, die rechte Seite dicht halten zu können. Seinen WM-Vorgängern, dem wackligen Thilo Kehrer und dem fachfremden Niklas Süle, war das nicht gelungen.

Verein: RB Leipzig