Peinliches WM-Aus Totalschaden für den deutschen Fußball

Schluss. Aus. Und vorbei also alles für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar. In der Vorrunde. Nach nur drei Spielen. Genau wie vor vier Jahren. Der zweite Totalschaden für den DFB bei zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften. Im Rheinland geht das schon als Tradition durch. Das Scheitern am Golf ist eines auf ganzer Linie – auf und neben dem Platz. Und es ist noch einmal desaströser als 2018. Denn diesmal lacht die Welt über Deutschland, lacht vereint über die vermeintlich so guten Kicker und mindestens genauso über eine für viele ach so bigotte und neunmalkluge Sicht der Deutschen auf die Missstände in Katar.