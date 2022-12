WM-Kolumne Berti Vogts „Die Drecksarbeit will keiner machen“

Flick muss den Weg, den er eingeschlagen hat, weitergehen und nun schauen, auf welche Spieler er sich verlassen kann – und wer wirklich bereit ist, alles für den Erfolg des Teams zu geben. Genau da setze ich mit meiner Kritik an: Es gibt zu wenige Spieler, die bereit sind, für die anderen mitzuarbeiten. Jeder will für sich glänzen. Ja, wir spielen sehr schön nach vorn, Chapeau! Aber was ist, wenn der Gegner den Ball hat? Da ziehen sich alle zurück und warten auf die Fehler der Anderen. Nein! So geht das nicht. Ich muss alles dafür tun, den Ball zu erobern und mein Tor zu verteidigen. Aber dazu ist auch mal Drecksarbeit nötig. Und die Drecksarbeit will keiner machen. Das jedoch ist nicht nur ein Problem des Fußballs, sondern unserer Gesellschaft generell. Der Fußball ist da ein Spiegelbild.