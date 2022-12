WM in Katar Alonso glaubt an Spaniens Titelchancen

Das erneute Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft beschäftigt auch die Verantwortlichen unter dem Bayer-Kreuz. Angesprochen auf den verpassten Achtelfinaleinzug der DFB-Auswahl sagte Werkself-Trainer Xabi Alonso am Freitag: „Es tut mir wirklich leid. Ich hatte gehofft, dass Deutschland weiterkommt. So eine Mannschaft will man weiter im Turnier sehen. Aber so ist Fußball und am Ende ist es auch gerecht.“ Vor dem deutschen Fußball und auch Bundestrainer Hansi Flick habe er großen Respekt. „Es ist einfach schade“, betonte der 41-Jährige.