Spieler brauchen mehr Selbstverantwortung Nur Reformen führen Deutschlands Fußball aus der Krise

Zwei Jahre darauf reichte es noch fürs Halbfinale bei der Europameisterschaft. Schon bei der Qualifikation für das Turnier in Frankreich aber hatte es im Getriebe ordentlich geknirscht. Und der damalige Bundestrainer Joachim Löw war längst auf dem Weg, in eine Umlaufbahn um sich selbst aufzubrechen. Am vermeintlich tiefsten Tiefpunkt vor vier Jahren in Russland war Löw nur noch entrückt. Die Mannschaft wurde als künstliches Produkt einer hemmungslosen Vermarktung wahrgenommen. Und der smarte Manager Oliver Bierhoff ließ die Kritik daran gekonnt an sich abperlen.