Instabile Defensive : Warum die Rückkehr von Abwehrchef Rüdiger so wichtig ist

Warum die Rückkehr von Abwehrchef Rüdiger so wichtig ist

Al Ruwais Gegen den Oman stand hinten erstmals nach sieben Länderspielen wieder die Null. Aber der Bundestrainer war gar nicht zufrieden mit der Zweikampfführung. Gegen Japan braucht es einen Rückkehrer.

Ohne Abwehrchef sah das beim letzten WM-Testlauf hinten nicht gut aus. Auch wenn die Fußball-Nationalmannschaft beim 1:0 gegen den Oman erstmals nach sieben Spielen wieder zu Null spielte, stand die Defensive alles andere als stabil. Das monierte auch Hansi Flick , der eine andere Gangart fordert, wenn es in Katar gegen Japan ernst wird. „Ich erwarte eine andere Zweikampfhärte, eine andere Art, wie wir die Zweikämpfe angehen“, sagte der Bundestrainer.

Im Chalifa International Stadion soll Antonio Rüdiger in der Viererkette vor Torwart Manuel Neuer wieder für Präsenz, Ordnung und die nötigen Kommandos sorgen. Der 29 Jahre alte Verteidiger von Real Madrid pausierte in Maskat noch, soll aber nach weiteren individuellen Einheiten bis zum Gruppenauftakt am kommenden Mittwoch (14 Uhr) seine Hüftprobleme überwunden haben und punktgenau einsatzfähig sein.