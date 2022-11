Rückennummer neun im DFB-Trikot : Füllkrug ist mehr als nur ein Lückenfüller

Maskat Aus dem Nichts zur WM: Der Bremer Niclas Füllkrug könnte eine Lösung für das deutsche Sturmproblem sein. In Katar läuft der Angreifer mit einer besonderen Rückennummer auf.

Niclas Füllkrug war sofort in seinem Element. In seinem ersten Training als Nationalspieler standen für den Spätzünder am Dienstagabend im Oman Kopfballübungen auf dem Programm - eine Spezialität des Bremers. Auch wegen dieser Stärke zeigt Hansi Flick bei der WM Mut zu „Lücke“.