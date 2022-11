Füllkrug trifft beim Debüt : Deutschland gewinnt WM-Generalprobe im Oman

Maskat Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die Generalprobe vor der Weltmeisterschaft in Katar gewonnen. Im Oman gab es einen 1:0 (0:0)-Sieg. Debütant Niclas Füllkrug erzielte das Siegtor.

Beim äußerst dürftigen 1:0 (0:0) gegen den Oman in Maskat war „Fülle“ alles andere als ein Lückenfüller. Im Gegenteil: Er war in einer lustlos auftretenden Mannschaft, in der sich sonst niemand beim Bundestrainer nachdrücklich für einen Startplatz zum Auftakt gegen Japan in einer Woche aufdrängte, der einzige Lichtblick. „Am Ende freue ich mich, dass ich helfen konnte“, sagte der 29-Jährige bei RTL: „Aber man muss das realistisch einschätzen. Erst jetzt geht es um alles.“