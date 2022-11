Kaum Public Viewing : Hückeswagener Gaststätten zeigen der Fußball-WM in Katar die kalte Schulter

Solche Szenen – wie hier bei der WM 2010 in der Glashalle – wird es in diesem Jahr wohl nicht nicht geben. Foto: Hans Dörner/hans dörner (archiv)

Hückeswagen Viele Gastronomen verzichten aufs Public Viewing bei der Fußball-WM. Bei den meisten steht aber weniger die politische Diskussion um das Austragungsland im Vordergrund, vielmehr sind es wirtschaftliche Gründe.

Die umstrittene Fußball-WM in Katar startet am kommenden Sonntag. Auch in Hückeswagen wird darüber diskutiert. Aber nicht wie bei früheren Turnieren mit großer Vorfreude, sondern eher kontrovers. Soll man angesichts der Menschenrechtsverletzungen in dem arabischen Land überhaupt die Spiele im Fernsehen verfolgen? Vielleicht auch mit Gleichgesinnten in einer Kneipe? Die Abfrage unserer Redaktion zeigt: Eine Reihe von Gaststätten wird die Deutschland-Spiele zeigen, ebenso das Kultur-Haus Zach. Die beiden Fußballvereine haben kein Public-Viewing-Event geplant. Ihre Meinung zum politischen Hintergrund des Gastgeberlandes Katar ist aber eindeutig.