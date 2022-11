Mit Ronaldinho, Ronaldo und Mbappé : Fußball-Legenden duellieren sich im Werbeclip

Frankreichs Stürmer Kylian Mbappé spielt in dem Werbeclip eine Hauptrolle. Foto: dpa/Michel Euler

Düsseldorf Kurz vor dem WM-Start hat US-Sportartikelhersteller Nike einen Werbeclip veröffentlicht, in dem mehrere aktuelle und ehemalige Fußballprofis einen Gastauftritt haben. Ein Superstar ist sogar gleich drei Mal vertreten.

Es ist mittlerweile fast so etwas wie eine kleine Tradition: Kaum steht ein großes Fußballturnier vor der Tür, veröffentlichen die größten Sportartikelhersteller der Welt, Nike und Adidas, bunte Werbeclips und versuchen sich in Sachen Einfallsreichtum und Starauflauf regelmäßig zu übertrumpfen. Frei nach dem Motto: Klotzen nicht kleckern!

Unvergessen, wie die brasilianische Nationalmannschaft anno 1998 die Wartehalle eines Flughafens kurzerhand zu einem Fußballplatz umfunktionierte und den Ball mit südamerikanischer Leichtigkeit zwischen Gepäckwagen und Passagieren zirkulieren ließen. In der Hauptrolle damals: Ronaldo, also der ohne Cristiano im Namen. Der echte also. Die älteren Fans werden sich erinnern.