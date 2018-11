Im Dortmunder Fußballmuseum: DFB eröffnet die Ruhmeshalle des deutschen Fußballs

Dortmund Der DFB hebt die Ruhmeshalle seiner größten Helden aus der Taufe – das Walhalla des deutschen Fußballs. Eine Jury aus Sportjournalisten, unter Beteiligung der Rheinischen Post, hat dessen Gründungsmitglieder nominiert.

Nun gibt es also seit 2015 diesen futuristischen Bau hinter dem Dortmunder Bahnhof. Das Fußballmuseum. Ein Ort der Erinnerung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) – im Optimalfall für die Ewigkeit und nicht davon abhängig, wie erfolgreich die DFB-Auswahl gerade spielt. Man ist bemüht, immer wieder kleine und große Erinnerungsstücke nach Westfalen zu holen. Den WM-Pokal. Den Mannschaftsbus. Ab April hat das Museum sein wertvollstes Exponat. Denn dann eröffnet die Hall of Fame – die Ruhmeshalle des deutschen Fußballs. Eine Jury aus 21 Sportjournalisten, darunter auch unsere Redaktion vertreten, hat die erste Elf plus Trainer für den erlauchten Kreis nominiert. Allesamt Herren, die Damen bekommen in einem separaten Wahlgang eine eigene Würdigung. Jedes Jahr werden dann weitere verdiente deutsche Spieler und Trainer ausgewählt. Um aufgenommen werden zu können, darf man seit mindestens fünf Jahren nicht mehr aktiv gewesen sein.