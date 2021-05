Trainersuche von Fortuna : Hannes Wolf will lieber zum DFB zurück

Update Düsseldorf/Leverkusen Noch ein Spieltag bis zum Saisonende. Noch immer gibt es keine Klarheit, wer in der neuen Saison Trainer von Fortuna sein wird. Wohl erst Mitte nächster Woche will der Vorstand seine Entscheidung verkünden. Hannes Wolf wird es wohl nicht werden. Der 40-Jährige hat andere Pläne.

Hannes Wolf ist in einer privilegierten Situation als junger Fußball-Trainer – denn man hat noch nicht den Glauben in ihn als Hoffnungsträger verloren. Der 40-Jährige ist noch bis zum Saisonende bei Bayer Leverkusen engagiert. Was dann passiert? Offiziell hatte ihn die Werkself nur vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) ausgeliehen. Beim Verband arbeitet er eigentlich als U18-Nationaltrainer. In Leverkusen übernimmt zur neuen Saison Gerardo Seoane. Was wird aus Wolf?