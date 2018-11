Jubiläums-Party fällt aus: Es müllert nicht mehr

Gelsenkirchen Ausgerechnet in seinem 100. Länderspiel wurde mehr als deutlich, dass Thomas Müller keine Hauptrolle mehr in der Nationalmannschaft spielt. Die Turbo-Generation hat ihm den Rang abgelaufen.

Direkt nach dem Aufstieg in den Klub der Hunderter hatte Jubilar Thomas Müller einfach keine Lust auf seine Belohnung. Das Weizenbier, das ihm Bundestrainer Joachim Löw für sein 100. Länderspiel versprochen hatte, war dem Torjäger a.D. völlig egal. "Dafür war die Stimmung jetzt nicht so super", sagte Müller: "Dass wir nur unentschieden spielen, das ist eine bittere Pille, die ich schlucken muss. So fühlt es sich nicht ganz so toll an."