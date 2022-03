Zwangspause : MSV-Trainer Hagen Schmidt in Corona-Quarantäne

Düsseldorf Der MSV Duisburg ist ohne Trainer Hagen Schmidt in die Vorbereitung auf das Spiel beim 1. FC Kaiserslautern gestartet. Der 52-Jährige fehlt aufgrund einer Corona-Infektion. Auch ein Youngster muss in Quarantäne.

Ohne Hagen Schmidt ist der MSV Duisburg am Montag in die neue Trainingswoche gestartet. Der Trainer hat sich mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich in Quarantäne. Auch Youngster Caspar Jander muss aufgrund einer Corona-Infektion pausieren. Das teilte der Drittligist am Montagabend mit.