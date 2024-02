Kurioses aus der Bundesliga-Historie Wie der MSV Duisburg mit negativem Torverhältnis Tabellenführer wurde

Kurios wirken aus heutiger Sicht nicht nur ein Tabellenführer mit einer negativen Torbilanz und eine derartig eng zusammenliegende erste Tabellenhälfte. Auch einige Mannschaften haben der ersten Liga mittlerweile lange den Rücken gekehrt. So spielte beispielsweise Dynamo Dresden in dem Jahr seine vorletzte Saison in der obersten Spielklasse. Dynamo wurde 1995 wegen ausstehender Verbindlichkeiten die Lizenz entzogen, der Verein musste in der Regionalliga (damals drittklassig) weitermachen. Derzeit spielen die Dresdener in der 3. Liga und kämpfen um den Aufstieg.