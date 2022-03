Abfuhr für den MSV : Neururer schließt Küsters-Wechsel nach Duisburg kategorisch aus

Duisburg Der MSV Duisburg ist weiter auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor. Ein Kandidat soll Wuppertals Stephan Küsters sein. Doch einen Wechsel schloss WSV-Vorstand Peter Neururer nun aus.

Der MSV Duisburg ist nach dem Rücktritt von Ivo Grlic auf der Suche nach einem neuen Sportdirektoren. Zuletzt wurde Stephan Küsters vom Wuppertaler SV als heißer Kandidat gehandelt. Doch WSV-Vorstandsmitglied Peter Neururer schloss am Dienstag einen Abgang seinen Angestellten vehement aus. „Mein sportlicher Leiter geht ja von Wuppertal nicht nach Duisburg . Der bleibt beim Wuppertaler SV. Das ist Fakt. Das sage ich jetzt als Vorstand des Wuppertaler SV“, sagte Neururer am Dienstag bei MagentaSport.

Das Küsters-Gerücht tauchte am Dienstag im Umfeld des MSV Duisburg auf, nachdem unter anderem „Reviersport“ darüber berichtete. Küsters wäre eigentlich ein geeigneter Kandidat für den MSV, gilt als Sympathisant der Duisburger. Der 50-Jährige ist in Hamborn aufgewachsen.

Aktuell sieht es danach aus, als würde Duisburg auch in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen. Zuletzt stabilisierte sich die Mannschaft und legte etwas Abstand zwischen sich und die Abstiegsränge. „Ich gehe davon aus, dass der MSV den Klassenerhalt schafft. So eng und so knapp wird es aber hoffentlich nie wieder werden“, sagte Peter Neururer dazu.