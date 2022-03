Folgen für den MSV : So sieht die Drittliga-Tabelle nach dem Türkgücü-Rückzug aus

So sieht die Drittliga-Tabelle nach dem Türkgücü-Rückzug aus

Düsseldorf Bittere Nachricht aus München: Türkgücü München stellt den Spielbetrieb in der 3. Liga ein. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Das hat Folgen für den Auf- und Abstiegskampf. Auch der MSV Duisburg ist von dem Rückzug betroffen.

Paukenschlag in der 3. Liga: Türkgücü München stellt den Spielbetrieb zum Ende des Monats März ein. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Ein Rückzug mit weitreichenden Folgen für die Klubs aus der 3. Liga. Alle bislang gespielten Partien von Türkgücü werden gemäß der DFB-Spielwertung aus der Wertung genommen, weil der Ausstieg vor den letzten fünf Meisterschaftsspielen erfolgte. Vor dem Saisonfinale wird die Tabelle somit noch einmal gehörig durcheinandergewirbelt .

Weil Türkgücü ans Tabellenende gesetzt wird und als erster Absteiger feststeht, steigen nur noch drei weitere Klubs ab. Auch für den MSV Duisburg hat der Rückzug Folgen. Die Zebras verlieren ihre drei Punkte aus dem Heimsieg im Rückspiel Mitte Februar. Dank eines Doppelpacks von Moritz Stoppelkamp gewann das Team von Trainer Hagen Schmidt mit 2:0. Das ist nun allerdings Makulatur. Das Hinspiel in München hatten die Zebras mit 0:1 verloren.

Besonders hart trifft der Rückzug den 1. FC Saarbrücken . Die Saarländer hatten beide Spiele gegen Türkgücü gewonnen (3:1 und 5:1) und verlieren somit sechs Punkte. Ein Abzug, der einen immensen Einfluss auf den Aufstiegskampf haben wird. Mit nun 49 Zählern steht der FCS in der Tabelle nur noch auf Rang vier, hinter Eintracht Braunschweig . Die Braunschweiger verlieren ebenso wie die Tabellenführer Magdeburg und der 1. FC Kaiserslautern drei Punkte.

Die Roten Teufel hatten die Münchner am letzten Spieltag auf dem heimischen Betzenberg empfangen. Sollte das Team von Trainer Marco Antwerpen nicht schon als Aufsteiger feststehen, also nicht mindestens vier Punkte Vorsprung auf den Drittplatzierten haben, so müsste man auf der Couch tatenlos zusehen und um den Aufstieg oder die Relegation zittern.