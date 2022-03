Lauterbach will Quarantäne verkürzen : Das sind die Quarantäne-Regeln für Geimpfte, Ungeimpfte und Kinder

Lauterbach will Quarantäne verkürzen

Düsseldorf Die Omikron-Welle rollt durch Nordrhein-Westfalen. Nun sollen die Regeln für Isolation und Quarantäne gelockert werden und die Fristen auf fünf Tage verkürzt werden.

Die Coronawelle rollt durch das Land, jeden Tag infizieren sich alleine in NRW Zehntausende, wenn auch viele einen milden Verlauf haben. Andere müssen als Kontaktpersonen in Quarantäne. Daher überlegen Bund und Länder nun, die Regeln für Isolation und Quarantäne zu lockern. Die Dauer soll auf fünf Tage verkürzt werden, wie das Bundesgesundheitsministerium und das Robert-Koch-Instituts (RKI) vorschlagen. Noch ist es nicht beschlossen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hofft aber, dass man schon nächste Woche damit arbeiten könne.

Wer infiziert ist, soll sich in häusliche Isolation begeben - aber nur noch für fünf Tage. Nach fünf Tagen sollen die Betroffenen Tests oder Selbsttests machen. Zudem soll keine strenge Isolierung mehr vorgegeben werden, stattdessen soll man freiwillig Kontakte reduzieren. Eine formelle Anordnung des Gesundheitsamtes soll es nicht mehr geben. Schon jetzt entfällt diese oft, weil die Ämter überlastet sind.

Für Beschäftigte in diesen Bereichen soll ebenfalls die Fünf-Tage-Regel gelten. Damit die Mitarbeiter in Kliniken und Pflegeheimen eine Isolierung beenden können, müssen sie 48 Stunden zuvor ohne Symptome sein. Zudem sollen sie einen negativen Test vorlegen, der frühestens am fünften Tag abgenommen werden kann.