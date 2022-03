0:1 gegen den FSV Zwickau : MSV kassiert Dämpfer vor mehr als 9000 Zuschauern

MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp. Foto: Fupa/Pressefoto Eibner

Düsseldorf Der MSV Duisburg hat einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 3. Liga verpasst. Gegen den kriselnden FSV Zwickau verlieren die Zebras mit 0:1. Moritz Stoppelkamp wird verletzt ausgewechselt.

Der MSV Duisburg präsentierte sich in der 3. Liga zuletzt in guter Form. Und auch gegen den FSV Zwickau zeigten die Zebras eine ansprechende Leistung, standen aber am Ende ohne Punkte da.

Die Gründe für den jüngsten Aufwärtstrend hatte MSV-Trainer Hagen Schmidt vor der Partie gegen den FSV erklärt. Man habe sich „von dem Unmut, der von außen kam, nicht beirren lassen“, so der 52-Jährige: „Wir sind unseren Weg gegangen und die Ergebnisse stimmen jetzt auch.“ Gegen Zwickau stimmte das Ergebnis nicht. Mit 0:1 (0:1) verloren die Meidericher am 31. Spieltag ihr Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Nach zuletzt vier Siegen aus fünf Spielen ein bitterer Rückschlag.

Mike Könnecke (32.) traf für den FSV, der erstmals nach fünf Partien wieder gewann. Zwickau hat 36 Punkte auf dem Konto, die Zebras 35 Zähler. Der Abstand zum ersten Abstiegsrang beträgt aber aus Sicht der Duisburger immer noch sieben Punkte.

Den Duisburgern war anzumerken, dass die vergangenen Wochen das Selbstvertrauen gestärkt hatten. Vor 9367 Zuschauern erwischte der MSV den besseren Start. Eine erste Annäherung an das Tor des FSV gab es bereits nach wenigen Sekunden von Moritz Stoppelkamp, dessen Schuss deutlich am Tor vorbeiging.

Foto: dpa/Marius Becker 12 Bilder Das ist Moritz Stoppelkamp

Die erste dicke Möglichkeit hatten dann aber die Gäste: Nach einer Hereingabe von der linken Seite traf der freistehende Manfred Starke den Ball aus kurzer Distanz nicht richtig (15.). Ein Weckruf für die Zwickauer, die in den folgenden Minuten mutiger auftraten. Als der FSV im Spielaufbau patzte, schalteten die Duisburger schnell um und kamen ihrerseits zur ersten großen Torchance. John Yeboahs Direktabnahme nach Flanke von Stoppelkamp klatschte an die Latte (27.).

Fünf Minuten später fiel dann etwas überraschend der Führungstreffer der Gäste. Könnecke traf nach starker Ablage von Dominic Baumann. Und es kam noch bitterer für die Duisburger: In der 35. Minute musste Stoppelkamp verletzt ausgewechselt werden. Für den zuletzt formstarken 35-Jährigen kam Niclas Stierlin in die Partie. Die Meidericher ließen sich von den Rückschlägen nicht unterkriegen, spielten weiter nach vorne und kamen zu Chancen: Alaa Bakir (39.) und Tobias Fleckstein (45.) scheiterten jedoch an FSV-Torhüter Johannes Brinkies. So ging es mit einer eher schmeichelhaften Gäste-Führung in die Pause.

„Ich denke, wir machen ein gutes Spiel, aber manchmal ist Fußball ein komisches Spiel“, fasste der verletzte MSV-Verteidiger Rolf Feltscher die ersten 45 Minuten bei MagentaSport zusammen: „Es steht aber nur 0:1. Wir können das drehen.“

Im zweiten Durchgang war der MSV weiter bemüht, doch kamen die Hausherren durch Yeboah erst nach rund einer Stunde in die Nähe des Ausgleichs. Die Uhr lief nun eindeutig gegen die Zebras, die gegen tiefstehende Gäste zwar das deutlich bessere Team waren, sich aber kaum klare Möglichkeiten erspielen konnten. Bis zum Ende blieb es eine knappe Angelegenheit für Schmidt und sein Team. Die Belohnung blieb aber aus - auch weil der eingewechselte Casper Jander das Tor aus aussichtsreicher Position deutlich verfehlte (85.). Kurz darauf hätte der MSV nach einem vermeintlichen Foul an Julian Hettwer einen Elfmeter erhalten können. Schiedsrichter Robert Kampka ließ jedoch weiterspielen.

Die Zebras verabschieden sich somit mit einem Dämpfer in die Länderspielpause. Weiter geht es für den MSV am Samstag, 2. April mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern. Zuvor steht allerdings noch das Niederrheinpokal-Viertelfinale an.

Duisburg: Weinkauf - Fleckstein, Frey, Gembalies, Kwadwo (46. Bretschneider) - Yeboah Zamora, Ajani, Stoppelkamp (35. Stierlin), Knoll (77. Jander) - Bakir (77. Welkow), Bouhaddouz (66. Hettwer). - Trainer: Schmidt

Zwickau: Brinkies - Butzen, Frick, Nkansah - Göbel (76. Voigt), Könnecke (81. Syhre) - Hauptmann, Hilßner (57. Gomez), Starke, Schikora - Baumann (46. Lokotsch). - Trainer: Enochs

Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka (Mainz)

Tor: 0:1 Könnecke (32.)

Zuschauer: 9367

Gelbe Karten: Kwadwo, Hettwer -

(old)