Niederrheinpokal : MSV-Viertelfinale gegen Bocholt terminiert

Düsseldorf Der MSV Duisburg muss im Niederrheinpokal-Viertelfinale gegen den 1. FC Bocholt antreten. Nun ist auch klar, wann und wo das Duell gegen den Oberligisten stattfindet.

Der MSV Duisburg trifft im Niederrheinpokal-Viertelfinale auf den 1. FC Bocholt. Ausgetragen wird das Duell zwischen dem Drittligisten und dem Oberligisten am Mittwoch, 6. April, in der Gigaset Arena am Bocholter Hünting. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Ein zwischenzeitlich im Raum stehendes Ausweichen in ein anderes Stadion ist somit nicht nötig.