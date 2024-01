MSV Duisburg Warum die Zebras vom Aussterben bedroht sind

Analyse | Duisburg · Am Dienstagabend trifft der MSV Duisburg in der Dritten Liga auf den Halleschen FC. Verlieren die Zebras rückt der Abstieg immer näher. Doch wie sind die Meidericher eigentlich in diese prekäre Situation gerutscht? Eine Ursachenforschung.

Die Fans des MSV Duisbug sind leiderprobt. Derzeit bangen sie um den Klassenerhalt in der 3. Liga. Foto: FuPa/Marcel Eichholz