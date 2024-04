1:0-Führung reicht nicht MSV Duisburg verliert das Derby in Essen – Abstieg rückt näher

Bei den Zebras war in der 18. Minute mal so etwas wie Mut zu sehen, als Joshua Bitter sich durchs Mittelfeld kämpfte und so zumindest eine kleine Torannäherung einleitete. Tim Köthers Schuss wurde aber geblockt. In Minute 37 gelang dem MSV jedoch ein starker Angriff: Nach gutem Aufbau spielte Thomas Pledl einen tollen Pass in die Tiefe auf Ahmet Engin. Dessen Flanke erreichte Alexander Esswein, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einschoss.