2:1-Erfolg : MSV Duisburg dreht Partie in Meppen nach doppelter Überzahl

Hagen Schmidt. Foto: FuPa/Marcel Eichholz

Meppen Trotz doppelter Überzahl tat sich der MSV Duisburg im Auswärtsspiel beim SV Meppen lange schwer. Am Ende feiern die Zebras aber einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der MSV Duisburg hat einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga gemacht und den SV Meppen am Montagabend nach doppelter Überzahl mit 2:1 geschlagen. Alaa Bakir und Orhan Ademi drehten die Partie nach der Pause zugunsten der Zebras.

Im Vorfeld der Partie plagten die Gäste aus dem Emsland massive Personalsorgen. Acht Spieler musste Trainer Rico Schmitt coronabedingt ersetzen, hinzu kamen zahlreiche Verletzte – darunter auch Stammtorhüter Erik Domaschke. Deshalb war MSV-Trainer Hagen Schmidt im Vorfeld der Partie auch durchaus zuversichtlich. „Wir fahren dahin, um etwas mitzunehmen. Wir haben ein Ziel und das wollen wir erreichen und dazu brauchen wir Punkte“, sagte er.

So trat seine Mannschaft zunächst aber nicht auf. Stattdessen versuchten die Hausherren Druck auszuüben, was zumindest in der Anfangsphase einigermaßen gelang. Die erste dicke Möglichkeit hatte dann aber der MSV durch Orhan Ademi, der in der 14. Minute den Pfosten traf. Als Erweckungserlebnis galt das aber für die Duisburger nicht. Stattdessen ließ die Körperspracher weiter zu wünschen übrig, der Zugriff aufs Spiel fehlte weitgehend. Schmidt war entsprechend angefressen und rief seine Mannschaft lautstark immer wieder zur Ordnung.

Lesen Sie auch Viertelfinale des Niederrheinpokals : Machbare Aufgabe für MSV - Duell gegen RWE erst im Finale möglich

Seine Spieler schienen die Anweisungen zumindest phasenweise umsetzen zu wollen. In der 37. Minute war Alaa Bakir nach einem Ballgewinn von Marvin Ajani frei durch in Richtung Meppener Tor. Kurz vor dem Strafraum stoppte ihn dann aber Florian Egerer unfair. Dieser sah dafür zurecht die Rote Karte. In der Folge hatte dann Bakir die große Chance zur Führung, brauchte im Strafraum gegen Meppens Ersatzkeeper Matthis Harsmann zu lange.

Doch statt selbst von der Überzahl zu profitieren, stellten sich die Duisburger in Person von Ajani selbst ein Bein. Er blockte im eigenen Strafraum einen Meppener Flankenversuch mit dem ausgestreckten Arm. Die Elfmeter-Entscheidung für die Hausherren war unumgänglich und Luka Tankulic verwandelte in der 45. Minute cool zur nicht unverdienten Halbzeitführung.

Den Schock konnten die Duisburger in der Halbzeit aber scheinbar gut abschütteln. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff glich Bakir für den MSV aus – ob der Treffer so allerdings beabsichtigt war, lassen wir mal dahingestellt. Seine Flanke verpasste im Zentrum nämlich sowohl Mit- als auch Gegenspieler, sodass der Ball am Ende im langen Eck einschlug.

Apropos Einschlag: den musste in der 53. Minute auch MSV-Profi Marvin Knoll hinnehmen, als Rene Guder ihm heftig in den Knöchel rauschte und vollkommen zurecht den zweiten Platzverweis des Tages kassierte. Der MSV spielte in doppelter Überzahl – verlor allerdings Knoll, der vom Platz musste.

Lesen Sie auch Abfuhr für den MSV : Neururer schließt Küsters-Wechsel nach Duisburg kategorisch aus

Kurz darauf jubelte der MSV ein zweites Mal an diesem Abend, nachdem Leroy Kwadwo den Ball über die Linie drückte. Doch der Jubel verstummte schnell wieder, schließlich spielte der eingewechselte Linksverteidiger den Ball zuvor mit der Hand. Doch der MSV blieb nun dran und erhöhte stetig den Druck auf die Hausherren. In der 63. Minute vergab Julian Hettwer aus spitzem Winkel eine gute Möglichkeit zur Führung.

Es dauerte allerdings bis zur 80. Minute, bis Ademi endlich die Duisburger erlöste und der MSV die doppelte Überzahl auch in ein Tor ummünzen konnte. Nach einer schönen Kombination über Tobias Fleckstein und Kwadwo scheiterte zunächst Hettwer mit seinem Versuch. Ademi stand goldrichtig und schob den Abpraller ins linke Eck zur 2:1-Führung.

Vorbei war das Spiel aber noch nicht, denn Meppen versuchte noch einmal zum Ausgleich zu kommen. Der eingewechselte Marcus Piossek verzog nur knapp über die Latte (87.). Die sechs Minuten Nachspielzeit überstand der MSV aber und feiert somit einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

(dör)